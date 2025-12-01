Queen of the Oil Patch
Folge 4: Staffel 1 Folge 4
23 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Massey versucht, sein Unternehmen in der örtlichen Bergbaugemeinde auszubauen, und ein Teil des Plans besteht darin, Iceis in das Unternehmen zu holen. Aber Iceis ist ein wildes Partygirl, und Massey macht sich Sorgen, dass ihre Outfits aus den Bars nicht in die Sitzungssäle passt. Um Iceis' Garderobe auf Vordermann zu bringen, geht Massey mit seiner Freundin Amanda einen Shopping-Tag.
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Queen of the Oil Patch
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, LGBTQ+
Altersfreigabe:
12