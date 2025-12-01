Queen of the Oil Patch
Iceis wird gebeten, bei der Pride Parade in Edmoton anzuführen. Es ist das erste Mal, dass einem Two-Spirit-Person diese Ehre zuteil wird, und Iceis nimmt sie gerne an. Es ist ein Tag von Zusammengehörigkeit und voller Freude, der mit einem großartigen Auftritt von Iceis gekrönt wird.
