Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
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Ran an den Mann
Folge 1: Folge 1
135 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Diese Gameshow stellt Paare auf die Probe. Fünf Damen können ihr Vertrauen in ihre Männer beweißen, indem sie bis zu 10.000 Euro auf sie setzen. Die Männer müssen z.B. versuchen eine Bierflasche zu öffnen - nur nicht mit einem Flaschenöffner. Oder auf einem Mini-Motorrad fahren. Spaß und Unterhaltung sind jedenfalls garantiert. Rechte: Sat.1
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Ran an den Mann
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Sat.1