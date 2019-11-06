Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Ran an den Mann
Folge 3: Folge 3
132 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Fünf Frauen schicken ihre Männer ins Duell! Die Frauen müssen ihre "bessere Hälfte" setzen. Jede von ihnen hat dafür 10.000 Euro zur Verfügung. Vor jedem Spiel erfahren die Damen, worum es geht. Dann heißt es: Gebot abgeben! Je größer das Vertrauen ins Können des eigenen Mannes, desto höher das Gebot. Rechte: Sat.1
Ran an den Mann
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
16