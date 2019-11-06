Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Ran an den Mann

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Ran an den Mann

Folge 3: Folge 3

132 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Fünf Frauen schicken ihre Männer ins Duell! Die Frauen müssen ihre "bessere Hälfte" setzen. Jede von ihnen hat dafür 10.000 Euro zur Verfügung. Vor jedem Spiel erfahren die Damen, worum es geht. Dann heißt es: Gebot abgeben! Je größer das Vertrauen ins Können des eigenen Mannes, desto höher das Gebot. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ran an den Mann
SAT.1

Ran an den Mann

Alle 2 Staffeln und Folgen