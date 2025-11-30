Chiles Rellenos und KarottenkuchenJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 30.11.2025: Chiles Rellenos und Karottenkuchen
23 Min.Folge vom 30.11.2025
Mit frischem Gemüse vom Nachbarhof bereitet Elizabeth ein liebevolles Familienessen zu. Auf den Tisch kommen mit Mais gefüllte Paprikas, begleitet von einem luftig-gewürzten Karottenkuchen mit Ahorn-Frischkäse-Frosting. Es ist ein Tag, an dem Gemeinschaft und Genuss gleichermaßen im Mittelpunkt stehen – ganz so, wie es Elizabeth liebt.
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.