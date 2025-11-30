Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 30.11.2025
23 Min.

Mit frischem Gemüse vom Nachbarhof bereitet Elizabeth ein liebevolles Familienessen zu. Auf den Tisch kommen mit Mais gefüllte Paprikas, begleitet von einem luftig-gewürzten Karottenkuchen mit Ahorn-Frischkäse-Frosting. Es ist ein Tag, an dem Gemeinschaft und Genuss gleichermaßen im Mittelpunkt stehen – ganz so, wie es Elizabeth liebt.

