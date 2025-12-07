Köstlichkeiten für hilfsbereite NachbarnJetzt kostenlos streamen
Ranch Life - Kochen mit Herz
Folge vom 07.12.2025: Köstlichkeiten für hilfsbereite Nachbarn
23 Min.Folge vom 07.12.2025
Auf der Ranch bedankt sich Elizabeth bei ihren Nachbar:innen, die ihr im Alltag zur Seite stehen. Sie kocht eine herzhafte Mais-Lasagne und backt duftende Kirsch-Mandel-Scones. Ein einfaches Essen, mit dem sie ihre Wertschätzung zeigt.
