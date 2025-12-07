Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ranch Life - Kochen mit Herz

Lavendelduft in guter Gesellschaft

HGTVFolge vom 07.12.2025
Lavendelduft in guter Gesellschaft

Lavendelduft in guter GesellschaftJetzt kostenlos streamen

Ranch Life - Kochen mit Herz

Folge vom 07.12.2025: Lavendelduft in guter Gesellschaft

23 Min.Folge vom 07.12.2025

Zur Lavendelernte versammelt Elizabeth Freunde und Familie auf der Ranch. Nach einem arbeitsreichen Tag auf dem Feld serviert sie Hähnchen Piri Piri und einen Zitronenkuchen mit feiner Buttercreme. So wird die Erntezeit zu einem Moment des Innehaltens und gemeinsamen Genießens.

