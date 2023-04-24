Ist Koch Alex bei den Single Damen auf den Geschmack gekommen? Jetzt kostenlos streamen
Rate my Date
Folge 1: Ist Koch Alex bei den Single Damen auf den Geschmack gekommen?
116 Min.Folge vom 24.04.2023Ab 6
Der leidenschaftliche Koch Alex hat die Qual der Wahl: Der 27-Jährige könnte ein Date mit Pyrotechnikerin Cherry, Biomedizin-Studentin Leyla, Projektmanagerin Lina oder Bürokauffrau Jana Isabell ergattern. Für welche der zehn Date-Anwärterinnen soll er sich entscheiden? Mutter Mandy ist sich von Beginn an sicher, welche Kandidatin am besten zu ihrem Sohn passt. Aber behält sie auch Recht? Und landen sie und Alex Freunde mit ihrer Verteilung der Date-Koffer einen Volltreffer?
Genre:Spielshow, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1