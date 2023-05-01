Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von wem lässt sich Liya nach allen Regeln der Kunst verführen?

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 01.05.2023
112 Min.Folge vom 01.05.2023Ab 6

In der ersten Vorstellungsrunde erwartet Singlefrau Liya die ein oder andere Überraschung. Lässt sich die extrovertierte Künstlerin davon beeindrucken oder eher abschrecken? Mutter Inga sowie Familienangehörige und Freunde sind sich sicher: Liya braucht keinen Schönling, sondern einen bodenständigen Mann mit Ecken und Kanten, der mit beiden Beinen im Leben steht. Schätzen ihre Begleiter:innen die 32-Jährige korrekt ein und platzieren die Date-Koffer an der richtigen Stelle?

