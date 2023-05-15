Qualitätscheck: Welcher Mann überzeugt Melissa und ihre Familie?Jetzt kostenlos streamen
Rate my Date
Folge 4: Qualitätscheck: Welcher Mann überzeugt Melissa und ihre Familie?
109 Min.Folge vom 15.05.2023Ab 6
Melissa ist Sicherheitsmitarbeiterin: Geht der selbstbewusste Single auch beim Dating auf Nummer sicher? Die Berlinerin wünscht sich einen unternehmungslustigen, sportlichen Partner - für Mutter Dilek sollte er ein liebevoller Familienmensch sein. Ob Melissa bei Feuerwehrmann Fabian, Maschinenbauingenieur Bastian, Erzieher und DJ Danny, Kreditberater Koray oder den sechs weiteren Date-Anwärtern fündig wird? Und wie schätzen ihre Begleiter:innen die Männer ein?
Genre:Spielshow, Romanze, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
