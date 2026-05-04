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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Lebensbedrohliche Einsatzlagen

GalileoStaffel 1Folge 3vom 04.05.2026
Lebensbedrohliche Einsatzlagen

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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Folge 3: Lebensbedrohliche Einsatzlagen

30 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Nach drei Monaten Ausbildung beginnt für die verbliebenen 19 Polizisten die harte Taktik-Phase. Im Fokus stehen jetzt sogenannte "lebensbedrohliche Einsatzlagen": Attentate, Amok, Terror - Situationen, bei denen das kleinste Fehlverhalten über Leben und Tod entscheiden kann. In realitäts-nahen Szenarien, vom verlassenen Gefängnis bis zur offenen Fläche, müssen die Anwärter beweisen, dass sie auch unter extremem Stress funktionieren. Wer von den Jungs schafft es ins Kommando und wer muss gehen?

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