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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Zwischen Großeinsatz und Abschlusspanik

GalileoStaffel 1Folge 5vom 26.05.2026
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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Folge 5: Zwischen Großeinsatz und Abschlusspanik

26 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Das Finale der sechsmonatigen Spezialausbildung - doch Schluss ist noch lange nicht: Es warten weitere Großeinsätze, darunter die Sicherung eines Fußballspiels mit Ultras sowie der Polizei-Großeinsatz bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Zwischen Schlafmangel und Druck entscheidet sich nun, wer das Zeug zum USK-Beamten hat. Den emotionalen Höhepunkt bildet die feierliche Verleihung des begehrten USK-Overalls mit dem Greif-Abzeichen. Wer schafft es ins Kommando?

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