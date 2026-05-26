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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Die Razzia

GalileoStaffel 1Folge 4vom 26.05.2026
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Real Rookies USK - Wer schafft es ins Kommando?

Folge 4: Die Razzia

26 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12

Die Ausbildung geht in die heiße Phase, der letzte von sechs harten Monaten: Das finale Szenario beim Training für "lebensbedrohliche Einsatzlagen" ist eng angelehnt an einen echten Einsatz des USK. Für die verbliebenen 16 Anwärter folgt der erste Ernstfall: Sie unterstützen bei einer großangelegten Razzia. Der Einsatz wird für die jungen Beamten zur Bewährungsprobe - nicht nur taktisch, sondern auch im Umgang mit der anschließenden öffentlichen Kritik an der Verhältnismäßigkeit des Vorgehens.

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