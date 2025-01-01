Zum Inhalt springenBarrierefrei
GalileoStaffel 1Folge 2
33 Min.Ab 6

60 Stunden am Meeresgrund. Vollkommen allein in dreißig Metern Tiefe, umgeben von kaltem Meerwasser. Das erlebt Harrison Okene, als sein Schiff sinkt und er in einer Luftblase auf Rettung wartet. Fabian Hambüchen stellt sich dem Survival-Szenario. Wie lange hält er in Kälte und Dunkelheit aus?

Galileo
