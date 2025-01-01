Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Real Survivor

Verirrt im Dschungel

GalileoStaffel 1Folge 5
Verirrt im Dschungel

Verirrt im DschungelJetzt kostenlos streamen

Real Survivor

Folge 5: Verirrt im Dschungel

21 Min.Ab 6

Ein bolivianischer Kakaobauer verliert bei einem Ausflug im bolivianischen Dschungel den Anschluss zu seiner Gruppe und irrt daraufhin 31 Tage völlig allein durch den Dschungel. Wie kann man so etwas heil überstehen? Und wird Galileo-Reporter Vincent Dehler auch wieder allein aus der grünen Hölle finden? Er wagt den Selbstversuch.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Real Survivor
Galileo
Real Survivor

Real Survivor

Alle 2 Staffeln und Folgen