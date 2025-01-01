Real Survivor
Folge 4: Open Water
28 Min.Ab 12
Völlig allein, in einer Rettungsinsel mitten im Atlantik. Wie kann man so etwas heil überstehen? Galileo-Reporter Mario Apfelbaum absolviert ein Überlebenstraining im Wasser, bevor er ein Selbstexperiment wagt und 24 Stunden in einer Rettungsinsel verbringt.
