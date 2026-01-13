Neue Teams, neuer Ort - es geht ins AmazonasgebietJetzt ohne Werbung streamen
Reality Backpackers
Folge 12: Neue Teams, neuer Ort - es geht ins Amazonasgebiet
24 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Amazonas-Abenteuer statt Anden-Eiszeit! Während Puerto Maldonado mit Staub und Hitze lockt, verspricht der Dschungel ungezähmte Wildnis. Doch bevor es so weit ist, steht das Bergfest an: Pool, Sonne, Cocktails - eine trügerische Idylle?
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn