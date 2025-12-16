"Für mich ist das Folter!" Der erste Ausstieg drohtJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 3: "Für mich ist das Folter!" Der erste Ausstieg droht
24 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Die Anden sind gnadenlos: Schon das erste Tagesziel wird zur Zerreißprobe! Anstrengung und Frust sind spürbar. Einige drohen aufzugeben, andere kämpfen verbissen. Wer erreicht das Ziel rechtzeitig? Das erste Team am Ziel sichert sich einen entscheidenden Vorteil: Es darf das Budget der anderen Teams bestimmen – und das verändert die Dynamik des gesamten Abenteuers!
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Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Joyn