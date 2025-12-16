Erste Nacht in Peru: Zoff im Zelt, Eiszeit im HotelJetzt kostenlos streamen
Reality Backpackers
Folge 4: Erste Nacht in Peru: Zoff im Zelt, Eiszeit im Hotel
23 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Erste Nacht in Peru: Nach dem Anden-Marathon suchen die Teams Ruhe und finden Zoff! Wer findet in der ungewohnten Umgebung zu sich selbst? Zelt-Frust, Hotel-Eiszeit und kulinarische Verzweiflung. Beweist sich jetzt, wer wirklich ein Team ist?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn