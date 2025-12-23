Zwangs-Allianz in Peru! Kann das gut gehen?Jetzt ohne Werbung streamen
Reality Backpackers
Folge 6: Zwangs-Allianz in Peru! Kann das gut gehen?
24 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Die atemberaubende Landschaft Perus wird zur Kulisse eines Dramas: Schmerz und Orientierungslosigkeit drohen die Reality Backpackers zu zerbrechen. Inmitten der Strapazen, ein Hoffnungsschimmer: An den schimmernden Salzterrassen von Maras erleben einige einen seltenen Moment der Freude. Doch dann verändert eine überraschende Team-Erweiterung alles.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn