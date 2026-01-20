Bergfest-Drama: Wer muss sofort gehen?Jetzt ohne Werbung streamen
Reality Backpackers
Folge 13: Bergfest-Drama: Wer muss sofort gehen?
28 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Halbzeit in Peru! Beim Bergfest knallen nicht für alle die Korken. Ein Team muss die Party sofort verlassen! Während die einen feiern, droht anderen eine Nacht im Dschungel. Werden sie die Herausforderung meistern? Und was bedeutet das für den weiteren Wettkampf?
Alle Staffeln im Überblick
Reality Backpackers
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:TH, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn