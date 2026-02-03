Halbfinale im Amazonas: Wer schafft den Sprung ins Finale?Jetzt ohne Werbung streamen
Reality Backpackers
Folge 17: Halbfinale im Amazonas: Wer schafft den Sprung ins Finale?
36 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Der Endspurt beginnt! Im Halbfinale wird taktiert und gezittert! Ein Team greift zu fiesen Tricks, andere verirren sich. Wer behält die Nerven und sichert sich den Final-Einzug bei Reality Backpackers?
