CLIMB: Reel Rock - S11 E1Jetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 1: CLIMB: Reel Rock - S11 E1
25 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Erst dominierte sie die Wettkampfszene, jetzt nimmt Shauna Coxsey Elite-Boulder ins Visier - mit ihrer kleinen Tochter im Schlepptau.
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Reel Rock
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Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 11: Red Bull Media House
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