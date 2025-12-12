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Reel Rock

CLIMB: Reel Rock - S11 E5

Red Bull TVStaffel 11Folge 5vom 12.12.2025
CLIMB: Reel Rock - S11 E5

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Folge 5: CLIMB: Reel Rock - S11 E5

18 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Die belgischen Big-Waller müssen auf ihrer 18-tägigen Suche nach dem Gipfel einen tobenden Sturm und ihre inneren Dämonen ertragen.

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