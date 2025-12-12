CLIMB: Reel Rock - S11 E4Jetzt kostenlos streamen
Reel Rock
Folge 4: CLIMB: Reel Rock - S11 E4
18 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12
Siebe Vanhee, Sean Villanueva O'Driscoll und Nico Favresse versuchen sich an einer alpinen Big Wall in Patagonien, Argentinien.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Reel Rock
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sportklettern, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 11: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen