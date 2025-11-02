Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neue Wege

Seven.One Studios International
Staffel 1
Folge 10
Folge 10: Neue Wege

43 Min.Ab 12

Sandy muss sich entscheiden, ob sie den Vater ihres zukünftigen Babys verlassen soll. Unterdessen kämpfen Zoe und Griffin dafür, dass Lonnie nicht entlassen wird. Doch auch Sandy hat einen fahrlässigen Fehler begangen. Allen deckt sie, um ihre Entlassung zu verhindern.

Seven.One Studios International
