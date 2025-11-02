Remedy
Folge 5: Auf Messers Schneide
43 Min.Ab 12
Griffin hat den Entschluss gefasst, sein Medizinstudium nicht wieder aufzunehmen. Bald bemerkt er jedoch, dass er damit eine große Chance vergibt, um die ihn andere beneiden. Allen willigt unterdessen ein, einem Medikamenten-Hersteller eine Arznei abzukaufen. Jedoch will er diese vorher ausgiebig testen - unter persönlicher Aufsicht ...
Remedy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH