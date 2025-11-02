Remedy
Folge 2: Die Heimkehr
43 Min.Ab 12
Griffin hat den ersten Tag seines neuen Jobs im General Hospital hinter sich gebracht. Doch die anfängliche Freude über die neue Arbeit, weicht schnell der Erkenntnis, dass sein Aufgabenbereich anders aussieht, als erwartet. Melissa behandelt indes die Profisportlerin Jordan, die beim Trainieren zusammengeklappt ist. Doch sie weiß die Symptome nicht zu deuten. Kann das MRT in letzter Sekunde Aufschluss geben?
Genre:Drama
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH