HGTVFolge vom 24.10.2024
44 Min.
Ab 6

Kamohai und Tristyn haben eine exklusive Immobilie in einem der ältesten und begehrtesten Viertel von Honolulu erworben. Mit dem Kauf haben sie ein luxuriöses Preisniveau erreicht und möchten dem Haus einen eleganten High-End-Look verleihen, ohne dabei ihr Budget zu sprengen. Die Herausforderung besteht darin, den perfekten Ausgleich zwischen Stil und Kostenbewusstsein zu finden, um ein Traumhaus zu schaffen.

