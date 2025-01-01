Renovation Aloha
Das verheiratete Renovierungsduo Tristyn und Kamohai verwandelt die baufälligsten Immobilien auf den malerischen Hawaii-Inseln in wunderschöne Familienhäuser. Zum Glück können sie sich dabei auf die Hilfe ihrer Familie verlassen, zu der 87 Cousins und Cousinen gehören, von denen viele in der Baubranche tätig sind. Das Duo hat schon alles gesehen, was das Inselleben an Häusern anrichten kann, darunter verrottende Fundamente, Insektenbefall und Wasserschäden durch das tropische Klima. Angesichts der schlimmsten Immobilien, die man sich vorstellen kann, krempeln Tristyn und Kamohai die Ärmel hoch, um die Ruinen in ein atemberaubendes Paradies zu verwandeln.
