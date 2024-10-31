Renovation Aloha
Folge vom 31.10.2024: Eine andere Liga
45 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 6
Kamohai und Tristyn stehen vor einer gewaltigen Herausforderung: Sie setzen alles auf eine Karte, um ihr bisher teuerstes Haus zu verkaufen. Doch der Start ist holprig, als die brandneue Terrasse auseinanderfällt. Es wird klar, dass sie den perfekten Käufer oder die perfekte Käuferin nur dann finden, wenn sie es schaffen, dem Haus den nötigen Platz und Charme zu verleihen.
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
