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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Mit den Nerven am Ende

sixxStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Mit den Nerven am Ende

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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück

Folge 1: Mit den Nerven am Ende

47 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Caroline und Erick brauchen Hilfe von Stacey Solomon bei der Renovierung ihres 80er Jahre Bungalows. Die beiden sind verzweifelt, da die mangelhaften Bauarbeiten sie finanziell stark belastet haben. Stacey zeigt dem Paar, wie man Klempnerarbeiten und Bodenverlegung selbstständig meistern kann. Staceys kreative DIY-Designideen verwandeln das unfertige Anwesen in ein Traumhaus.

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