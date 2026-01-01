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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
1 StaffelAb 6
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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Stacey Solomon wird zur Retterin für Hausbesitzer, die von ihren Bauunternehmern im Stich gelassen wurden. Mit ihrer Begeisterung fürs Heimwerken und für einzigartige Designideen hilft sie Familien, ihr halbfertiges Zuhause zu vollenden - ohne dabei das Budget zu sprengen.
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fifth Season
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