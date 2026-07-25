Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Folge 2: Das Haus am Meer
47 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Stacey Solomon eilt einem Paar in Devon zur Hilfe, dessen Traum vom Haus am Meer zum Albtraum wurde. Nachdem die Bauaufsichtsbehörde die Arbeiten an ihrem Anwesen mit Meerblick bemängelt hat, müssen Jo und Derryl die Renovierung von vorne beginnen. Mit Staceys Unterstützung können die beiden selbstständig neue Böden verlegen und eine Küche installieren. Zudem hat Stacey kreative Designideen, die das Budget des Paares nicht sprengen.
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Renovation Rescue - Vom Chaos zum Wohnglück
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Fifth Season