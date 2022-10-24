Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte
Folge vom 24.10.2022: Das erste Zuhause
23 Min.Folge vom 24.10.2022
Die 23-jährige Singer-Songwriterin Raneem hat gerade die Schlüssel zu ihrer ersten Wohnung mitten in Memphis bekommen. Sie freut sich auf das neue Kapitel, hat aber noch keine eigenen Möbel, deshalb fühlt sich ihre Wohnung wie ihr altes Kinderzimmer an. Mit einem begrenzten Budget, Mietbeschränkungen, einem Einzelbett aus der Kindheit und Aufbewahrungsboxen als Möbel ist es keine leichte Aufgabe für Carmeon, diese leere Leinwand in ein malvenfarbenes Meisterwerk zu verwandeln.
