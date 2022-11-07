Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte
Folge vom 07.11.2022: Licht ins Dunkel
22 Min.Folge vom 07.11.2022
Ein Paar hat ein Haus gemietet und braucht Hilfe für die alte Küche aus den 80ern und das holzgetäfelte, dunkle Rückzugszimmer. Carmeon möchte die Liebe der beiden zur Dominikanischen Republik in die Innenarchitektur einfließen lassen und der Familie ein Zuhause designen, in dem sie sich wohlfühlen. Mit einem bescheidenen Budget und den für sie typischen Renovierungs-Tricks nimmt Carmeon das Haus in Angriff und setzt auf Farbe und Upcycling mit Altholz!
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
