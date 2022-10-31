Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rental Renovation - Makeover für Mietobjekte

HGTVFolge vom 31.10.2022
Folge vom 31.10.2022: Großer Luxus für kleines Geld

22 Min.

Designerin Carmeon hilft der Make-up-Artistin und alleinerziehenden Mutter Alicia dabei, ihren langweiligen Wintergarten und ihr beigefarbenes Schlafzimmer in stylische und persönliche Räume zu verwandeln, die vom französischen Viertel und dem Glamour Old Hollywoods inspiriert sind. Mit einem kleinen Budget von 8.000 Dollar und einer alten Mietwohnung in Midtown nimmt Carmeon alte Fliesenböden, Familienerbstücke und eine Ziegelwand in Angriff und verleiht den Räumen individuellen Charme mit Wow-Faktor!

