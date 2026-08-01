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Rewind

Die Serien unserer Kindheit

Talk? Now!Staffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Die Serien unserer Kindheit

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Folge 2: Die Serien unserer Kindheit

81 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Rucksack in die Ecke geschmissen und direkt vor die Glotze: In der zweiten Folge von REWIND dreht sich alles um die absolute heilige Dreifaltigkeit unserer Jugend: legendäre Kinderserien, unvergessliche Intros und die Frage, warum uns diese alten Melodien heute noch sofort Gänsehaut verpassen! Timo und Erik machen den ultimativen Vibe-Check. Warum kriegt man von modernen Serien gefühlt direkt Epilepsie und woher kommt die geringe Aufmerksamkeitsspanne der "TikTok-Brains"? Außerdem klären wir, warum wir damals alle Detektive sein wollten, welcher City Roller der schmerzhafteste war und enthüllen den einen Serien-Womanizer, auf den damals einfach JEDES Mädchen ungelogen einen Crush hatte. Zusätzlich stellen wir uns der schmerzhaften Realität des Älterwerdens und reisen zurück zu dem einen physischen Endgegner, den jeder von uns tief im Schienbein eingebrannt hat: Dem klappbaren Alu-City-Roller. Schnappt euch eine Capri-Sonne, macht es euch gemütlich und reist mit uns zurück!

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