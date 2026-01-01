Rewind
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Rewind
Bei REWIND dreht sich Alles um die ganz großen Erinnerungen unserer Kindheit und Jugend in den 90ern und 2000ern. Bei uns geben sich die echten Urgesteine von YouTube Deutschland, die Pioniere der Webvideo-Szene und die Gesichter der Anfänge des deutschen Internets die Klinke in die Hand. Gemeinsam mit unseren Gästen packen wir die ganz großen Erinnerungen aus und blicken zurück auf die wilden Zeiten, die uns alle geprägt haben.
Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!