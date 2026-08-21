Rewind
Folge 6: Das große App-Ranking
In Folge 6 von REWIND tauchen wir tief in die Handy-Nostalgie der 2010er Jahre ein. Wir blicken zurück auf die Anfänge der Smartphone-Ära – eine Zeit, in der unsere Bildschirmzeit von genial-einfachen Apps, Mini-Games und den ersten Social-Media-Trends beherrscht wurde. Wir erstellen das ultimative Ranking der legendärsten Klassiker: Warum hatte ausgerechnet der digitale Scheißhaufen Pou unfassbare 1,1 Milliarden Downloads? Was steckte hinter der Verschwörungstheorie rund um die angeblich versteckte Kamera in den Augen von Talking Angela? Und warum hat der Macher von Flappy Bird sein Erfolgsspiel nach nur neun Monaten wieder aus dem App Store gelöscht? Darüber hinaus sprechen wir über die Werkzeuge der ersten Creator-Generation: Von sinnfreien Scherz-Apps wie dem digitalen Rasierer über Vine-Sketche bis hin zu VSCO und Facetune, ohne die damals kein einziges Foto mit den typischen weißen Rändern auf Instagram gelandet wäre. Eine Folge voller hitziger Ranking-Debatten, echter Nostalgie und überraschender Fakten aus der Frühzeit unserer Smartphones. Jetzt Folge 6 überall streamen! 🎧
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