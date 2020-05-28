Richard Hammond's BIG - Größer geht's nicht!
Folge vom 28.05.2020: Der Container-Riese
43 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 6
Möbel, Kleidung oder Unterhaltungselektronik: Die „Marie Maersk“ transportiert Waren im Wert von Hunderten Millionen Dollar über die Weltmeere. Der Ozeanriese kann 18 000 Container tragen. Das 400 Meter lange Schiff wird von zwei Dieselmotoren mit je 43 000 PS angetrieben. Damit lässt sich das Wasserfahrzeug mühelos auf umgerechnet 43 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Das ist langsam für ein Auto, aber ziemlich schnell für einen Koloss, der mehr als eine Viertelmillion Tonnen verdrängt. Richard Hammond liefert in dieser Folge technische Details.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft, Technologie, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.