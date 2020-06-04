Der Mega-Tunnel durch die AlpenJetzt kostenlos streamen
Richard Hammond's BIG - Größer geht's nicht!
Folge vom 04.06.2020: Der Mega-Tunnel durch die Alpen
43 Min.Folge vom 04.06.2020Ab 6
Österreich, Italien und die EU investieren in den Alpen rund 10 Milliarden Euro in ein gigantisches Infrastrukturprojekt. Der Brenner-Basistunnel soll auf einer wichtigen Verbindungsroute zwischen Nord- und Südeuropa auch den Güterverkehr entlasten. Die Bauzeit ist auf 20 Jahre angesetzt. Einige der größten Tunnelbohrmaschinen der Welt fressen sich an Ort und Stelle durch den Fels. Die Bohrköpfe der Giganten haben einen Durchmesser von knapp elf Metern. Richard Hammond präsentiert in dieser Folge Experten, die mit 2750 Tonnen schweren Kolossen arbeiten.
Genre:Wissenschaft, Technologie, Dokumentation
