Richard Hammond's BIG - Größer geht's nicht!
Folge vom 18.06.2020: Wolkenkratzer in der Wüste
45 Min.Folge vom 18.06.2020
Richard Hammond bekommt beim Blick in die Tiefe weiche Knie, denn unter ihm geht es steil abwärts. Der TV-Star seilt sich in dieser Episode mit Fensterputzern an der Außenfassade des Burj Khalifa ab. Um alle Glasflächen des 828 Meter hohen Gebäudes zu reinigen, brauchen die Spezialkräfte drei Monate - danach fangen sie wieder von vorne an. Und wie baut man auf Sand einen gigantischen Wolkenkratzer, der starken Windböen und extremen Temperaturen standhält? Auch dafür haben die Ingenieure in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine technische Lösung gefunden.
