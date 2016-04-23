Der rechte Mann für SieJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 147: Der rechte Mann für Sie
46 Min.Folge vom 23.04.2016Ab 12
Timo hat vor 14 Monaten seinen Job verloren. Ist er aus Frust darüber in die rechte Szene abgerutscht? Er soll eine junge Frau fast totgeprügelt haben, deren Mann aus Afrika kommt. Aber Timos Verlobte ist fest davon überzeugt, dass er kein Neonazi geworden ist.
