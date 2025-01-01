Richter Alexander Hold
Folge 1853: Bräutigam außer Kontrolle
45 Min.Ab 12
Seit Thomas Barta von seinem zukünftigen Schwiegervater als Geschäftsführer in dessen Kaufhaus eingesetzt wurde, fühlt er sich vom ihm kontrolliert und bevormundet. Ist er deshalb an seinem Junggesellenabschied mit seinen Freunden nachts in das Kaufhaus eingebrochen und hat dort randaliert und sogar gestohlen?
