Bräutigam außer Kontrolle

SAT.1Staffel 11Folge 1853
Folge 1853: Bräutigam außer Kontrolle

45 Min.Ab 12

Seit Thomas Barta von seinem zukünftigen Schwiegervater als Geschäftsführer in dessen Kaufhaus eingesetzt wurde, fühlt er sich vom ihm kontrolliert und bevormundet. Ist er deshalb an seinem Junggesellenabschied mit seinen Freunden nachts in das Kaufhaus eingebrochen und hat dort randaliert und sogar gestohlen?

SAT.1
