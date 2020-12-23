Richter Alexander Hold
Folge 1851: Der Ballettjunge
45 Min.Folge vom 23.12.2020Ab 12
Die 14-jährige Pia Grüne wollte unbedingt die Aufnahmeprüfung für das Ballettinternat bestehen. Hat sie deshalb ihrem stärksten Konkurrenten mit einer Nagelpistole ins Knie geschossen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1