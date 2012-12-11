Richter Alexander Hold
Folge 153: Alkohol für Teenies
46 Min.Folge vom 11.12.2012Ab 12
Der Schüler Dennis hat seit kurzem Kontakt zu seinem Vater. Der Lebemann schmeißt sogar eine Party zu Dennis' zwölften Geburtstag. Doch am Ende der Feier haben zwei Kinder eine Alkoholvergiftung und Dennis Vater ist sternhagelvoll. Hat er die Kinder abgefüllt, weil ihm die Party zu langweilig war?
