Halloween-StossverkehrJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 156: Halloween-Stossverkehr
43 Min.Folge vom 14.12.2012Ab 12
Der Berufsschüler Moritz belästigt an Halloween ein Mädchen. Seine Lehrerin geht dazwischen und reißt ihm im Streit die Maske ab. Moritz, der bereits mehrfach verwarnt wurde, droht der Raufwurf aus der Berufsschule. Hat er seine Lehrerin deshalb vor einen einfahrenden Zug gestoßen?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1