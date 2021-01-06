Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1856vom 06.01.2021
Folge 1856: Die Müll-Mama

45 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 12

Die 16-jährige Chiara soll einen Supermarktleiter niedergeschlagen haben, als er sie beim Stehlen von abgelaufenen Lebensmitteln im Müllcontainer erwischt hat. Wenn die verzweifelte junge Mutter verurteilt wird, kommt ihr Kind in eine Pflegefamilie ...

