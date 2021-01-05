Richter Alexander Hold
Folge 1860: Schöne Bescherung
45 Min.Folge vom 05.01.2021Ab 12
Robert Bloch ließ sich Heiligabend über eine Agentur als Weihnachtsmann engagieren. Doch statt Geschenke zu verteilen, soll er eine Pistole gezückt und eine Familie ausgeraubt haben ...
